Страховые пенсии могут дополнительно проиндексировать уже в феврале

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Российские пенсионеры могут уже в феврале получить дополнительно проиндексированную пенсию, а также компенсацию за январь. Об этом заявил депутат Государственной Думы РФ Никита Чаплин, передает РИА Новости.

«В случае одобрения Правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3% пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — подчеркнул парламентарий.

При реализации этого сценария пенсия, равнявшаяся 16 000 рублей, увеличится до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при повышении только на 7,3%, привел пример Чаплин.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы всего на 7,3%.

Правительство РФ до 1 февраля может принять решение о доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Таким образом, дополнительное повышение будет равняться 2,22%. Возможный порядок доиндексации прокомментировал депутат Госдумы России от Татарстана Айрат Фаррахов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что никто из россиян в этом году не выйдет на пенсию по старости из-за переходного периода увеличения пенсионного возраста.