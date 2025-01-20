Никто из россиян в этом году не выйдет на пенсию по старости

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В 2025 году никто из россиян не выйдет на пенсию по старости, потому что действует переходный период увеличения пенсионного возраста. Об этом рассказала эксперт РАНХиГС Марина Солодовникова, сообщает РИА Новости.

«В 2025 году россияне не выйдут на пенсию по старости, поскольку на этот год приходится переходный период повышения пенсионного возраста», — подчеркнула специалист.

Время выхода на пенсию женщин 1967 года и мужчин 1962 года рождения придет в будущем, 2026 году.

Вместе с тем в текущем году на пенсию смогут выходить те, у кого есть право на досрочную страховую пенсию, на пенсию по инвалидности и по потере кормильца, по гособеспечению, а также жители новых регионов РФ.