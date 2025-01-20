Годовая инфляция в Татарстане за декабрь ускорилась до 9,66%

Фото: © «Татар-информ»

По итогам декабря 2024-го годовая инфляция в Татарстане достигла 9,66%. Таким образом, она серьезно ускорилась по сравнению с ноябрьскими 8,83%. Это следует из данных Татарстанстата.

При этом по сравнению с ноябрем потребительские цены в республике выросли на 1,25%.

Цены на товары выросли на 8,71% в годовом и на 1,83% в месячном выражении. Услуги за год подорожали на 12,37%, но за месяц подешевели на 0,31%.

Продовольствие (без плодоовощной продукции) за год стало дороже на 11,21%, а за месяц — на 1,98%. Плодоовощная продукция подорожала на 22,07% год к году и на 12,61% месяц к месяцу.

Вместе с тем непродовольственные товары за год выросли в цене на 5,27%, а за месяц — на 0,59%.

Базовый индекс потребительских цен с декабря 2023 года изменился на 9,58%, а с ноября 2024-го — на 0,96%.

Ранее в Центробанке заявили, что инфляция в России обусловлена воздействием монетарных факторов, и допустили, что она достигнет пика весной 2025 года.