Депутат Фаррахов разъяснил порядок повышения пенсий с 1 февраля

Айрат Фаррахов

Фото: © «Татар-информ»

С 1 февраля страховые пенсии пересчитают с учетом инфляции в 9,52%, которая оказалась выше прогнозируемой. Об этом «Татар-информу» рассказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам, депутат от РТ Айрат Фаррахов.

«Росстат 15 января опубликовал данные по инфляции за прошлый год, она составила 9,52%. Это значит, что все страховые пенсии будут индексироваться на 9,52%. С 1 января страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров были проиндексированы на прогнозный размер инфляции 7,3%. В феврале сумма пенсий будет проиндексирована на 9,52% плюс разница, которая была не доплачена в январе», – сказал парламентарий.

Например, у россиянина пенсия 20 тыс. рублей. С учетом индексации 7,3% он в январе получил 20 тыс. плюс 1460 рублей. С учетом индексации 9,52% в феврале получит: 20 тыс. плюс 1904 рубля плюс разницу между 1904 и 1460 рублями. Итого 22 348 рублей. А в марте 20 тыс.+ 1904 = 21 904 рубля.

«Важно отметить, что предусмотренных средств в бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ достаточно, поскольку бюджет принимался не только на индексацию 7,3%. Мы закладывали, что инфляция может быть скорректирована по итогам года. Все обязательства перед пенсионерами будут выполнены в течение года, это безусловно», – заявил Фаррахов.