В Госдуме допустили, что Правительство доиндексирует пенсии до февраля

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Правительство России может еще до начала февраля текущего года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый, 2024 год. Об этом рассказала член Комитета Государственной Думы РФ по социальной политике Светлана Бессараб, передает РИА Новости.

Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Однако страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы всего на 7,3%.

«С учетом полномочий Правительства до 1 февраля текущего года ожидается сообщение о доиндексации страховых пенсий. Процент дополнительного повышения составит разницу между годовой инфляцией и уже произведенной индексацией. Таким образом, показатель составит 2,22%», — пояснила Бессараб.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в феврале страховые пенсии дополнительно увеличат до уровня фактической инфляции 2024 года.