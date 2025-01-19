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В Госдуме заявили о готовности бюджета РФ к дополнительной индексации пенсий
Федеральный бюджет готов к дополнительной индексации страховых пенсий. Об этом заявила член Комитета Государственной Думы России по социальной политике Екатерина Стенякина, сообщает РИА Новости.
«Рассмотренный и принятый парламентом бюджет страны, безусловно, готов к таким мерам», — выразила уверенность депутат.
По оценке Стенякиной, дополнительная индексация страховых пенсий затронет около 40 млн российских пенсионеров.
Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. При этом страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы всего на 7,3%.
Еще до 1 февраля Правительство РФ может принять решение о доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Таким образом, дополнительное повышение будет равняться 2,22%.
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