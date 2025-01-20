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Член совета при ГД Тумин: Пенсии нужно внепланово повысить на 2‑3%
Россиянам нужно внепланово повысить пенсии еще на 2-3%. Об этом заявил член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной Думы Валерий Тумин, сообщает «Газета.Ru».
«Внеочередная индексация пенсий в России весной-летом — вполне возможна, тем более что поступают сигналы различных исследований. По моему мнению, это должны быть еще 2-3%», — подчеркнул экономист.
Вместе с тем, по оценке эксперта, индексация может коснуться неработающих пенсионеров, которые являются «самой незащищенной категорией населения».
В связи с этим Тумин заметил, что из-за роста цен потребность во внеочередной индексации пенсий в РФ уже назрела.
Согласно данным Росстата, инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров в январе 2025 года были проиндексированы всего на 7,3%.
Правительство РФ до 1 февраля может принять решение о доиндексации пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год. Таким образом, дополнительное повышение будет равняться 2,22%.
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