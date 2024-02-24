Страны G7 хотят ужесточить контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть

Страны «Большой семерки» собираются ужесточить контроль за соблюдением ценового потолка на российскую нефть, а также намерены ограничить доходы РФ от продажи энергоресурсов. Об этом сказано в заявлении лидеров «Группы семи».

«Мы продолжим оказывать значительное давление на российские доходы от продажи энергоносителей и других сырьевых товаров. Мы продолжим принимать меры по ужесточению режима соблюдения и контроля предельных цен на нефть», — цитирует это заявление ТАСС.

«Мы продолжим предпринимать шаги по ограничению будущих доходов России от энергетики», — заверили в связи с этим лидеры G7. Их заявление принято по итогам онлайн-саммита, прошедшего под председательством Премьер-министра Италии Джорджи Мелони, которая сегодня посетила Киев.

Upd. (21.42): Страны «Большой семерки», Европейский Союз и Австралия установили потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель 5 декабря 2022 года. Позднее, с 5 февраля 2023-го, начал действовать лимит цен на нефтепродукты из России.

Потолок цен на российскую нефть составляет 60 долларов за баррель. На нефтепродукты порог составляет 100 и 45 долларов — его величина зависит от категории нефтепродуктов. Максимум цен неоднократно предлагали пересмотреть, но этого так и не произошло.

В свою очередь Президент РФ Владимир Путин ввел запрет на работу с трейдерами, которые поддерживают ценовой максимум. Впрочем, затем он разрешил поставлять нефть в дружественные страны, не обращая внимания на потолок цен.