Страны «Большой семерки» отказались платить за российский газ в рублях

Страны «Большой семерки» не станут рассчитываться за российский природный газ в рублях. Об этом заявил министр энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает агентство Associated Press.

В сообщении AP отмечается, что глава Минэнерго ФРГ рассказал об отказе государств G7 «от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях».

При этом Альтмайер подчеркнул, что страны «Большой семерки» «готовы ко всем сценариям».

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом контрагенты, включая австрийскую компанию OMV и итальянскую Eni, не увидели возможности рассчитываться за газ в рублях. На невозможность пойти на такой шаг обратил внимание и Премьер-министр Словении Янез Янша.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков обратил внимание на то, что Россия не будет поставлять газ бесплатно.