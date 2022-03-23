Австрийская OMV собирается продолжить платить за российский газ в евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV собирается по-прежнему платить за российский газ в евро — в соответствии с действующим контрактом. Об этом рассказал руководитель компании Альфред Штерн в интервью телеканалу Puls-24.

«Я тоже видел сообщение в СМИ. Нам еще никто не звонил, и у нас действующие контракты, там ничего такого не оговаривалось. Я сейчас подожду, свяжется ли кто-то с нами», — приводит слова Штерна ТАСС.

При этом глава OMV заверил, что фирма намерена и дальше использовать евро для расчетов с РФ за газ. «Разумеется. У нас нет другой договорной основы, я бы и не мог иначе», — подчеркнул он.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.