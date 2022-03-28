Песков: РФ не будет поставлять газ бесплатно, обсуждаются детали перевода оплаты в рубли

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что о бесплатных поставках газа речи не идет, сейчас российские власти и «Газпром» обсуждают детали перевода оплаты в рубли за газ, поставленный в недружественные страны, передает РИА Новости.

По словам Пескова, Москва будет решать вопросы по мере их поступления, если Европа откажется платить в рублях за газ.

«Процесс поставок, он весьма и весьма сложный. Это не покупка какого-то товара в магазине, где вы покупаете и на кассе расплачиваетесь, поэтому это и поставки, и оплата, и подведение балансов, это процесс, растянутый по времени. Сейчас все модальности как раз прорабатываются», — пояснил пресс-секретарь главы государства.

Песков подчеркнул, что Россия не будет поставлять газ бесплатно, это однозначно.

«Все-таки в нашей ситуации заниматься всеевропейской благотворительностью вряд ли возможно и вряд ли целесообразно», — добавил он.

23 марта Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству страны, Центральному банку и ПАО «Газпром» до 31 марта перевести на рубли расчеты за российский природный газ со странами Европейского Союза и другими государствами, введшими санкции против России.