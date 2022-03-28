В Eni не увидели возможности покупать российский газ за рубли

Итальянская компания Eni не станет рассчитываться за российский природный газ в рублях, так как не имеет для этого возможности. Об этом заявил руководитель корпорации Клаудио Дескальци на Глобальном энергетическом форуме в ОАЭ, передает ТАСС.

Отвечая на вопрос модератора сессии, продолжает ли Eni покупать российскую нефть, Дескальци сказал, что компания уже вышла из совместного с Россией проекта «Голубой поток», а совместные проекты с «Роснефтью» оказались заморожены еще в 2014 году.

«Так что единственная большая проблема — это газ. Да, мы не имеем активов в России, у нас там нет проектов. Но мы покупаем российский газ. Они попросили нас платить за него в рублях. Мы не сможем этого сделать, потому что у нас нет рублей», — подчеркнул глава энергокомпании.

«И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение», — объяснил позицию Eni ее руководитель.

В связи с этим Дескальци заметил, что пока российский газ поступает в Италию через территорию Украины, но итальянская сторона не уверена в сохранении этих поставок. В качестве возможной альтернативы он упомянул газ из стран Африки, так как возможностей Соединенных Штатов не хватит для восполнения потенциального дефицита.

Ранее Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях. Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.