Премьер-министр Словении заявил об отказе Европы платить за российский газ в рублях

Страны Европы не станут рассчитываться за российский природный газ в рублях. Об этом заявил Премьер-министр Словении Янез Янша, передает РИА Новости.

«Никто не будет платить в рублях», — объяснил политик, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Накануне Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом большинство европейских компаний собираются по-прежнему платить за газ в евро. Они ссылаются на формулировки действующих контрактов.