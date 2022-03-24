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Ру Тат
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Экономика
24 марта 2022  20:38

Премьер-министр Словении заявил об отказе Европы платить за российский газ в рублях

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Страны Европы не станут рассчитываться за российский природный газ в рублях. Об этом заявил Премьер-министр Словении Янез Янша, передает РИА Новости.

«Никто не будет платить в рублях», — объяснил политик, выступая перед журналистами в Брюсселе.

Накануне Президент РФ Владимир Путин поручил принимать оплату за российский природный газ, поставляемый в страны, признанные недружественными, только в рублях.

Вместе с тем, по словам главы государства, Россия продолжит поставлять газ в соответствии с объемами и ценами, которые установлены контрактами.

При этом большинство европейских компаний собираются по-прежнему платить за газ в евро. Они ссылаются на формулировки действующих контрактов.

#санкции против россии #поставки газа в европу
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