Шохин заявил, что бизнес и власти согласовали разовый платеж как обязательный

Разовый платеж в бюджет станет обязательным для крупного бизнеса, предприниматели и представители власти согласовали такое решение. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает РИА Новости.

При этом, по словам главы РСПП, «неясно, как считать сверхдоходы от конъюнктуры» при расчете размеров платежа.

Кроме того, Шохин уточнил, что взнос может быть оформлен «в виде авансового платежа, но должен поощряться дисконтом для компаний».

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Затем в Министерстве финансов объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.

Позднее глава Минфина Антон Силуанов пояснил, что сбор не затронет нефтегазовые компании и предприятия малого бизнеса. «Добровольность» взноса прокомментировали в Кремле, предупредив о «тех реалиях, в которых мы сейчас живем». Затем СМИ узнали, что власти обсуждают сбор с компаний, прибыль которых выше 1 млрд рублей. Сегодня Силуанов подчеркнул, что взнос будет однократным.