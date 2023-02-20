Власти обсуждают разовый сбор с компаний, прибыль которых выше миллиарда рублей

Разовый взнос в бюджет со стороны крупного бизнеса может быть оформлен в Налоговом кодексе РФ как сбор. Его предполагается распространить на компании, не относящиеся к нефтегазовой отрасли, чья средняя прибыль за последние два года превысила 1 млрд рублей, хотя рассматриваются и другие варианты, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Одним из критериев отбора компаний, которые проведут разовую выплату в бюджет, может стать среднее значение чистой или доналоговой прибыли за 2021-2022 годы выше 1 млрд рублей, рассказал близкий к одному из задействованных в переговорах ведомств источник. Впрочем, по его словам, формула расчета взноса для компаний пока еще не утверждена.

Другой собеседник издания также заметил, что сейчас обсуждается распространение платежа на бизнес с прибылью свыше 1 млрд рублей. Однако какой именно показатель брать за основу, чистую или доналоговую прибыль, остается предметом дискуссий, как и расчетный период — только 2022 год или среднее значение прибыли за 2021 и 2022 годы.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Затем в Минфине объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.

Позднее министр финансов Антон Силуанов пояснил, что сбор не затронет нефтегазовые компании и предприятия малого бизнеса. «Добровольность» взноса при этом прокомментировали в Кремле.