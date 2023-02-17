Силуанов рассказал, каким бизнесам не придется платить дополнительный взнос в бюджет

Дополнительный сбор с прибыли прошлых лет не затронет нефтегазовые компании, так как в этой отрасли уже реализуется ряд налоговых новаций, и предприятия малого бизнеса. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 24».

«<…> мы не рассматриваем вопрос участия малого бизнеса в этом вопросе, [а] также нефтегазового сектора. <…> Потому что мы по нефтегазовому сектору в последнее время приняли целый ряд налоговых новаций, которые и так централизуют часть дополнительной ренты, которую этот сектор получил в результате ценовой конъюнктуры», — пояснил глава Минфина.

Силуанов уточнил, что сейчас организовано обсуждение с представителями крупного бизнеса, в какой форме будет осуществлен дополнительный взнос, предполагается внесение поправок в налоговое законодательство.

«<…> скорее всего, это участие будет в виде сборов с бизнеса, с <…> части прироста финансового результата за последние годы. Пока рассматриваются 22-й и 21-й год по сравнению с 19-м и 20-м. Во всяком случае, тот прирост, который был получен, — в основном это конъюнктурные доходы. Частью прироста бизнес готов поделиться с государством», — подчеркнул министр.

При этом, по его словам, власти «благодарны бизнесу, что им проявлена такая инициатива: в нынешних условиях поддержать первоочередные, в первую очередь — социальные расходы, инфраструктурные расходы». Предполагается, что объем поддержки составит около 300 млрд рублей.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Позднее в Минфине объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.