Белоусов: Власти РФ обсуждают с крупным бизнесом добровольный взнос в бюджет

Правительство обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет, заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он уточнил, что эта инициатива является добровольной и о повышении налогов речи не идет. Об этом сообщает ТАСС.

«Есть windfall tax, такое пoнятие в налоговой практике, как однократное взимание налoгов. Вопрос сейчас такой прорабатывается. Вопрос прoрабатывается вместе с бизнесом. Рассматривается это как истoрия добровольная, бизнес в этом активнo участвует», — объяснил Белоусов.

По его словам, речь идет о взносах именно от крупных компаний.

Белоусов напомнил, что в прошлом году финансовые результаты у российского бизнеса были очень хорошими и многие предприниматели, особенно в первом полугодии, «вышли в плюс». В связи с этим, Белоусов призвал власти регионов стимулировать взаимодействие крупного и малого бизнеса.

По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. В законе о бюджете на 2023 год предусматривается дефицит в размере 2,93 трлн рублей.