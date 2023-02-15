Власти России рассмотрят два варианта дополнительного взноса бизнеса в бюджет

Взнос крупного бизнеса в бюджет в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в формате как добровольного, так и обязательного платежа, но точно не через действующие налоги. Об этом заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов, сообщает «Интерфакс».

«Сначала надо определиться с размером этого платежа и как он будет считаться <…>. Пока мы еще не определились с тем, как будет считаться, и его размером. Как только найдем здесь консолидированную позицию с бизнесом, следующим шагом будем определяться с формой его реализации — это может быть обязательный платеж, [а может быть и] добровольный», — пояснил представитель Минфина.

При этом Сазанов заверил, что действующие налоги точно затрагиваться не будут. «<…> это точно не будет изменение каких-то действующих налогов — налога на прибыль, НДС», — подчеркнул он.

Ранее, на прошлой неделе, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет.

Согласно предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета по итогам января 2023 года составил 1,76 трлн рублей. В законе о бюджете на 2023 год предусматривается дефицит в размере 2,93 трлн рублей.