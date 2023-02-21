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Силуанов заявил, что взнос в бюджет с крупного бизнеса будет однократным
Взнос в бюджет со стороны крупного бизнеса в этом году будет однократным. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает ТАСС.
«Добровольные взносы бизнеса в бюджет РФ предполагаются однократно в этом году», — подчеркнул глава Минфина.
Кроме того, Силуанов заверил, что речь о повышении налогов сейчас не идет. При этом, по его словам, решения, озвученные Президентом России Владимиром Путиным в его послании Федеральному Собранию, будут профинансированы в полном объеме.
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет. Затем в Минфине объяснили, что взнос в формате windfall tax (налога на непредвиденную прибыль) может быть организован в виде как добровольного, так и обязательного платежа.
Позднее министр финансов пояснил, что сбор не затронет нефтегазовые компании и предприятия малого бизнеса. «Добровольность» взноса прокомментировали в Кремле, предупредив о «тех реалиях, в которых мы сейчас живем». Затем СМИ узнали, что власти обсуждают сбор с компаний, прибыль которых выше 1 млрд рублей.
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