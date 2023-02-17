Кремль объяснил, что ждет бизнесменов в случае отказа от добровольного взноса в бюджет

Бизнесмены будут участвовать в дополнительном сборе средств в пользу бюджета страны добровольно, однако они должны понимать сложившиеся реалии, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Комментируя эту идею, он подчеркнул, что она пока находится на обсуждении и не утверждена.

Хотя ключевое слово в рассматриваемой инициативе «добровольный», взаимодействие руководства страны и бизнеса, правительства и бизнеса – это дорога в двустороннем движении, подчеркнул Песков. «Поэтому здесь, конечно, необходимо, скажем так, чтобы и та, и другая стороны, хотя все мы на одной стороне, четко отдавала себе отчет в тех реалиях, в которых мы сейчас живем, и в тех потребностях, которые сейчас существуют у страны», – добавил он, отвечая на вопрос о том, что ждет бизнес, который откажется делать взнос (цитата по РИА Новости).

Напомним, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ранее рассказал, что Правительство страны обсуждает с крупным бизнесом однократный добровольный взнос в бюджет с прибыли прошлых лет. Всего планируется собрать порядка 300 млрд рублей. Глава Минфина Антон Силуанов сегодня пояснил, что этот сбор не затронет нефтегазовые компании и предприятия малого бизнеса.