Mehr: Совет экспертов Ирана выбрал нового Верховного лидера ИРИ

Совет экспертов Исламской Республики Иран определился с тем, кто именно займет пост Высшего руководителя ИРИ. Об этом рассказал член ассамблеи аятолла Ахмад Аламолхода, сообщает агентство Mehr.

Аламолхода не раскрыл, кто станет Верховным лидером, но напомнил, что согласно Конституции страны ни одно лицо, в том числе и эксперты, не имеет права пересматривать принятое решение. Имя избранного политика теперь должен будет назвать руководитель секретариата Совета экспертов.

Ранее сегодня другой член ассамблеи, Мохаммад-Мехди Мирбагери, заверил, что эксперты достигли консенсуса по выбору Высшего руководителя исламской республики.

«Сформировано твердое и единодушное мнение, которое отражает позицию большинства», – подчеркнул Мирбагери, но добавил, что остаются некоторые препятствия, которые придется преодолеть до официального утверждения кандидата. Впрочем, процесс должен завершиться в скором времени.

До этого третий член Совета экспертов, Ахмад Хатами, пояснил, что возможные кандидаты уже определены и нового Верховного лидера ИРИ определят при первой возможности. Но, по его словам, введенное в стране военное положение вызывает изменения в графике принятия решения.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб при американо-израильском ударе по его резиденции. По информации иранских СМИ, в момент гибели верховный лидер исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете. Это произошло утром 28 февраля.

На следующий день соболезнования Президенту ИРИ Масуду Пезешкиану выразил российский лидер Владимир Путин. Позднее он вновь сделал это в ходе телефонного разговора. Направил свои соболезнования Пезешкиану из-за гибели верховного лидера и других граждан страны и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее в Генеральном консульстве Ирана в Казани почтили память погибшего лидера ИРИ.

После гибели высшего руководителя Иран возглавил руководящий совет, в состав которого вошли Масуд Пезешкиан, глава судебной власти ИРИ Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи и один из 12 членов Совета стражей Конституции –аятолла Алиреза Арафи.

Верховного лидера Ирана выбирает Совет экспертов, включающий 88 членов. Вероятным преемником аятоллы Хаменеи СМИ называют его сына Моджтабу. Президент США Дональд Трамп раскритиковал его кандидатуру и потребовал выбрать «ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера (или лидеров)».