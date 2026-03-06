Трамп потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции и посулил великое будущее

Президент США Дональд Трамп в 2025 году

Фото: www.whitehouse.gov

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп потребовал от руководства Ирана безоговорочной капитуляции и при этом посулил стране великое будущее.

«С Ираном не будет никакой сделки, кроме БЕЗОГОВОРОЧНОЙ КАПИТУЛЯЦИИ. После этого, а также после выбора ВЕЛИКОГО И ПРИЕМЛЕМОГО лидера (или лидеров), мы вместе со многими нашими замечательными и очень храбрыми союзниками и партнерами будем неустанно работать, чтобы вернуть Иран с края разрушения и сделать его экономически больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде», – написал американский лидер в своей социальной сети Truth Social.

«У ИРАНА БУДЕТ ВЕЛИКОЕ БУДЕЩЕЕ. „СДЕЛАЕМ ИРАН СНОВА ВЕЛИКИМ“ (MIGA!). Спасибо за ваше внимание к этому вопросу», – заключил Дональд Трамп, вновь использовав фразу Make Iran Great Again, созвучную его собственному лозунгу Make America Great Again.

Военная кампания Израиля и Соединенных Штатов против Ирана началась 28 февраля. С тех пор сообщалось о попытках (в том числе удачных) исламской республики обстрелять ракетами и беспилотниками территорию 12 стран: Азербайджана, Бахрейна, Израиля, Иордании, Ирака, Катара, Кипра (британских баз на территории острова), Кувейта, Омана, Объединенных Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Турции.