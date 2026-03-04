В Генеральном консульстве Ирана в Казани почтили память погибшего лидера ИРИ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В столице Татарстана состоялась церемония возложения цветов в память о погибшем Верховном лидере Исламской Республики Иран аятолле Али Хосейни Хаменеи. Она прошла у входа в здание Генерального консульства Ирана в Казани.

Возложить цветы к портрету погибшего лидера ИРИ пришли заместитель Премьер-министра РТ Олег Коробченко, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, глава исполкома Совета Ассамблеи народов Татарстана Ренат Валиуллин, представители республиканских министерств, преподаватели казанских учебных заведений, а также иностранные дипломаты и граждане Ирана, проживающие в республике.

«Я от всего Татарстана приношу слова соболезнования за то, что сейчас происходит у вас в стране. Мы с вами очень тесно дружим, работаем, и сейчас мы скорбим вместе с Ираном. Я уже сказал, что если будет нужно, чтобы Татарстан помог и поддержал, всегда наши двери открыты, и мы вместе с вами готовы вместе сражаться за мир, чтобы он скорее наступил во всем мире», – заявил Олег Коробченко.

«Весь иранский народ потерял своего духовного отца, мы ему соболезнуем. Он показал пример мужества, не стал прятаться, ушел как герой с поднятой головой», – отметил в свою очередь Камиль хазрат Самигуллин.

Говоря о своем понимании значения Хаменеи для людей Ирана, муфтий Татарстана сказал, что к нему обращались по всем вопросам – как к центру принятия решений.

«Не каждый удостоится такой смерти – в месяц Рамадан уйти так красиво и по-геройски», – сказал корреспонденту «Татар-информа» Камиль хазрат.

Слова соболезнования также высказал Генеральный консул Казахстана в Казани Ерлан Искаков. Отвечая на вопросы журналистов, он выразил надежду на то, что все конфликты будут разрешаться дипломатическим путем.

«Это не только большая потеря для иранского народа, но и глубокая рана для пробужденной совести мирового сообщества. Нападение на лидера независимой страны и нарушение национального суверенитета являются явным нарушением основополагающих принципов международного права и серьезной угрозой для глобального мира и безопасности», – заметил Генконсул ИРИ в Казани Давуд Мирзахани на открытии церемонии.

Многие пришедшие на возложение цветов граждане Ирана с трудом сдерживали свои эмоции. Многие из них, беседуя с журналистами, заявляли, что иранский народ по-прежнему будет бороться за свою независимость.

«Я думаю, что Иран велик и силен. Мой народ на улицах не боится войны. Неважно, когда закончится война, через пару месяцев или больше, мой народ будет отстаивать свою страну», – сказал, в частности, журналистам иранский студент Казанского государственного медицинского университета.

После завершения церемонии возложения цветов все желающие могли оставить слова соболезнования в специальной книге.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб при американо-израильском ударе по его резиденции. По информации иранских СМИ, в момент гибели верховный лидер исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете. Это произошло утром 28 февраля.

Соболезнования Президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с гибелью Али Хаменеи выразил российский лидер Владимир Путин. Направил свои соболезнования Президенту ИРИ из-за гибели верховного лидера и других граждан страны и Раис Татарстана Рустам Минниханов.