Путин в телефонном разговоре вновь выразил Пезешкиану соболезнования из-за гибели Хаменеи

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Масудом Пезешкианом вновь выразил глубокие соболезнования в связи с гибелью Верховного лидера ИРИ аятоллы Али Хосейни Хаменеи, членов его семьи, представителей военно-политического руководства страны и гражданских лиц из-за ударов Соединенных Штатов и Израиля по Ирану. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы российский лидер подтвердил принципиальную позицию РФ «о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем вокруг Ирана и во всём ближневосточном регионе, скорейшего возвращения на путь политико-дипломатического урегулирования».

Путин в связи с этим заметил, что находится в постоянном контакте с лидерами стран, входящих в состав Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Пезешкиан в свою очередь «выразил признательность за солидарность России с иранским народом, отстаивающим суверенитет и независимость своей родины, и подробно проинформировал о развитии ситуации в ходе нынешней острой фазы конфликта». Стороны условились о продолжении контактов по различным каналам.

Высший руководитель Ирана аятолла Али Хосейни Хаменеи погиб при американо-израильском ударе по его резиденции. По информации иранских СМИ, в момент гибели верховный лидер исполнял свои обязанности и находился в своем рабочем кабинете. Это произошло утром 28 февраля.

На следующий день соболезнования Масуду Пезешкиану выразил Владимир Путин. Направил свои соболезнования Президенту ИРИ из-за гибели верховного лидера и других граждан страны и Раис Татарстана Рустам Минниханов. Позднее в Генеральном консульстве Ирана в Казани почтили память погибшего лидера ИРИ.