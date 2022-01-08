Состояние четырех богатейших людей Казахстана сократилось на 3 млрд долларов

На фоне протестов и массовых беспорядков в Казахстане четыре богатейших предпринимателя этой страны потеряли около 3 млрд долларов. Журнал Forbes сравнил их состояние на 4 и 6 января этого года.

В частности, состояние председателя совета директоров компании Kaspi Bank Вячеслава Кима сократилось примерно на 1,4 млрд долларов — с почти 5,7 млрд до 4,2 млрд. Причиной стало падение акций крупнейшей платежной и финтех-компании Казахстана на 30% (с 118 долларов до 87 за одну акцию).

В свою очередь генеральный директор Kaspi Bank — живущий в Казахстане уроженец Грузии Михаил Ломтадзе потерял сопоставимую сумму. Его состояние уменьшилось с 5,2 млрд долларов до 3,8 млрд.

Дочь Нурсултана Назарбаева Динара Кулибаева и ее супруг Тимур Кулибаев, под контролем которых находится Народный банк, вместе потеряли приблизительно 200 млн доларов.

В начале года жители Жанаозена и Актау на западе Казахстана вышли на несанкционированные митинги. Они протестовали против двукратного увеличения стоимости сжиженного газа. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку Кабинет министров и пообещал разобраться с ценами. Несмотря на это, протестные акции охватили всю страну, в бывшей столице Алма-Ате они переросли в массовые беспорядки.

Тогда Токаев возглавил Совет безопасности вместо первого руководителя государства Нурсултана Назарбаева, уволил ряд чиновников и ввел режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Он также обратился к главам государств — членов ОДКБ за помощью. Организация ответила согласием на эту просьбу. В Казахстан направлены миротворцы из стран ОДКБ.