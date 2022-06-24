Шольц: В ЕС не верят в техническую причину снижения поставок газа из России

Никто из лидеров государств — членов Европейского Союза не верит в версию сокращения поставок российского газа по трубопроводу «Северный поток» из-за технических причин. Об этом заявил Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц по итогам саммита ЕС в Брюсселе, передает ТАСС.

«Никто из нас не считает, что технические причины, которые на данный момент приводятся российским поставщиком для снижения поставок газа, соответствуют действительности. Поэтому все готовятся к тому, чтобы в нужное время принять необходимые меры», — подчеркнул глава Правительства ФРГ.

Вместе с тем Шольц заметил, что предположения о возможных действиях российской стороны после ежегодной инспекции газопровода, не имеют смысла. «Мы [были] должны хорошо подготовиться [к сокращению поставок энергоресурсов], и это то, что мы быстро сделали», — пояснил он.

Ранее компания «Газпром» заявила о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток». Позднее концерн Siemens подтвердил, что не могут вернуть из ремонта турбину для газопровода из-за санкций, введенных против России. Капитальный ремонт таких двигателей Siemens Energy может производить только на заводе в канадском Монреале. Пока Канада и Германия ведут переговоры об урегулировании проблемы.

При этом власти Германии опасаются, что Россия воспользуется ремонтными работами на «Северном потоке», которые начнутся 11 июля, и полностью прекратит поставки природного газа. Минэкономики ФРГ рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток-2».