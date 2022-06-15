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Ру Тат
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Экономика
15 июня 2022  13:26

Siemens не может вернуть «Газпрому» газовую турбину после ремонта из-за санкций

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Немецкая компания Siemens не может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за санкций, которые страна ввела против России, сообщает Berliner Zeitung. 

«Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации», – рассказали в концерне.

#антироссийские санкции
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