Siemens не может вернуть «Газпрому» газовую турбину после ремонта из-за санкций

Немецкая компания Siemens не может вернуть турбину для газопровода «Северный поток» после ремонта в Канаде из-за санкций, которые страна ввела против России, сообщает Berliner Zeitung.

«Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации», – рассказали в концерне.