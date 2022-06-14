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Ру Тат
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Экономика
14 июня 2022  15:05

«Газпром» заявил о снижении поставок через «Северный поток» из-за трудностей с ремонтом

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Поставки газа через трубопровод «Северный поток» будут снижены до 100 млн куб. метров из-за задержки с ремонтом агрегатов компанией Siemens. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации «Газпром», передает РБК.

«Поставки газа в газопровод „Северный поток“ в настоящее время могут быть обеспечены в объеме до 100 млн куб. метров в сутки (при плановом объеме 167 млн куб. метров в сутки)», — пояснили в компании, уточнив, что сокращение поставок связано с ситуацией на компрессорной станции «Портовая». 

По информации «Газпрома», немецкая компания Siemens несвоевременно вернула газоперекачивающие агрегаты (ГПА) из ремонта. Также проблемы связаны с выработкой межремонтного ресурса агрегатов и выявленными техническими неисправностями двигателей. В итоге из восьми ГПА «Портовой» сейчас могут использоваться только три.

 

#Газпром #поставки газа
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