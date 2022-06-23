FT: Германия опасается, что Россия прекратит поставки газа при ремонте «Северного потока»

Власти Германии опасаются, что Россия воспользуется ремонтными работами на «Северном потоке» и полностью прекратит поставки природного газа. Об этом пишет газета Financial Times.

«Чиновники опасаются, что „Газпром“ <...> может полностью прекратить поставки газа, пока „Северный поток“ закрыт на ремонт», — сказано в сообщении.

Авторы статьи пишут, что подобный вариант развития событий подорвет усилия ФРГ по наполнению хранилищ в преддверии зимнего отопительного сезона.

На данный момент резервуары наполнены на 58%, власти рассчитывают их заполнить на 90% к 1 ноября, но из-за проблем с «Северным потоком» импортерам приходится закупать недостающие объемы по более высоким ценам на спотовом рынке.

В Минэкономики Германии заявили, что Правительство поддерживает «тесные контакты с газовыми трейдерами, которые готовятся к этой дате», подразумевая под датой 11 июля — именно тогда начнутся ремонтные работы, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что причина сокращения поставок газа в Европу — это отсутствие турбин Siemens, которые не возвращают с ремонта. Представитель Кремля назвал это последствием антироссийских санкций, подчеркнув, что сокращение объемов не связано с действиями Москвы.