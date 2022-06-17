«Рейтер»: Канада ведет переговоры с Германией о турбинах для «Северного потока»

Канада ведет переговоры с Германией об урегулировании проблемы с необходимой для работы трубопровода «Северный поток» газовой турбиной Siemens, которая была доставлена в североамериканскую страну для технического обслуживания. Об этом сообщает агентство «Рейтер».

«Правительство Канады ведет активные обсуждения с Германией по поводу указанных турбин, и мы работаем над достижением решения», — сказано в заявлении представителя канадского Министерства природных ресурсов.

Ранее компания «Газпром» заявила о сокращении поставок газа по трубопроводу «Северный поток» с плановых 167 млн куб. метров в сутки сначала до 100 млн куб. метров, а затем и до 67 млн. При этом в корпорации сослались на задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов концерна Siemens на компрессорной станции «Портовая».

Позднее в Siemens подтвердили, что не могут вернуть из ремонта турбину для «Северного потока» из-за санкций, введенных Канадой против России. Капитальный ремонт таких двигателей Siemens Energy может производить только на заводе в канадском Монреале.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.