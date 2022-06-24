СМИ: Германия может национализировать «Северный поток-2» из-за проблем с поставками газа

Минэкономики Германии рассматривает возможность национализации немецкого участка газопровода «Северный поток-2». Это связано со снижением поставок топлива из РФ, пишет Spiegel со ссылкой на свои источники.

С прошлой недели по «Северному потоку-1» в ФРГ поступает только 40% от обычного количества газа. В стране ввели вторую фазу чрезвычайного плана действий для снабжения газом, а министр экономики страны Роберт Хабек ранее заявил о «газовом кризисе», объявив газ «дефицитным товаром».

В этих условиях, по данным издания, власти ФРГ планируют соединить с мобильным терминалом СПГ (сжиженный природный газ) отрезок газопровода «Северный поток-2», ведущий с суши под воду. В конце газопровода находится полная распределительная сеть с компрессорами и трубопроводами, по которым газ может транспортироваться напрямую в южную Германию.

Однако, чтобы изменить конструкцию газопровода необходимо его национализировать. Кроме того, это несет в себе риски для экологии.

Помимо этого, сейчас Правительство Германии рассматривает альтернативные источники поставок топлива, в том числе закупку сжиженного природного газа из США и стран Ближнего Востока, однако из-за отсутствия необходимой инфраструктуры этих объемов будет недостаточно в долгосрочной перспективе.

Напомним, «Газпром» ранее заявил, что компания Siemens задержала возвращение из ремонта газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции (КС) «Портовая». В результате пока могут использоваться только три из них, из-за чего количество поставляемого газа снизилось. Германия обвинила Россию в намеренном «искусственном затягивании» ремонта, а Кремль подчеркнул, что сокращение поставок не связано с политическими решениями и напрямую зависит от сроков возвращения ремонтируемого оборудования.