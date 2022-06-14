СМИ: Siemens подтвердил невозможность возврата «Газпрому» газовой турбины из-за санкций

Немецкий концерн Siemens не может вернуть из ремонта турбину для трубопровода «Северный поток» из-за санкций, введенных Канадой против России. Об этом рассказал представитель Siemens Energy, передает РБК.

В корпорации пояснили, что газовые турбины для трубопровода производятся в Канаде. Агрегаты были поставлены в 2009 году, а для поддержания в рабочем состоянии их необходимо периодически ремонтировать. При этом капитальный ремонт «по техническим причинам» может быть выполнен только в канадском Монреале.

«Один двигатель в настоящее время проходит капитальный ремонт в Монреале. <…> В связи с введенными Канадой санкциями Siemens Energy в настоящее время не может поставлять заказчику отремонтированные газовые турбины», —констатировал собеседник издания.

Вместе с тем представитель Siemens заверил, что компания проинформировала о ситуации власти Канады и Германии и работает над решением проблемы.

Ранее ПАО «Газпром» заявило о снижении из-за трудностей с ремонтом поставок через «Северный поток» до 100 млн куб. метров в сутки при плановом объеме 167 млн.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили это решение и стали ужесточать санкции против России.