Шойгу сообщил о попытке контрнаступления ВСУ по семи направлениям

Вооруженные силы Украины 5 июня предприняли попытки контрнаступления сразу по семи направлениям, но понесли большие потери. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

«Киевский режим был остановлен, понес еще более ощутимые потери: более 1600 военнослужащих, 28 танков, в том числе 8 „Леопардов“ и 3 колесных танка AMX-10, 136 единиц другой военной техники, в том числе 79 иностранной», — поделился глава российского военного ведомства тем, как видят ситуацию на поле боя его подчиненные.

Об уничтожении 8 танков «Леопард» сегодня утром проинформировал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. При этом ранее в социальных сетях и Telegram-каналах появились фотографии трех, вероятно, поврежденных колесных танков AMX-10. Снимков уничтоженных или подбитых танков «Леопард» в Сети пока так и не появилось. При этом накануне в Министерстве обороны Украины заявили о попытках наступления на некоторых направлениях.

Украинское контрнаступление обсуждается с зимы. Изначально оно было запланировано на весну, затем его, по данным властей США, перенесли на лето. Газета The Financial Times написала, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак. Президент Украины Владимир Зеленский 3 июня заверил, что ВСУ готовы к контрнаступлению, но пояснил, что оно может пойти по разным сценариям.