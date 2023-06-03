Зеленский: ВСУ готовы к контрнаступлению, оно может пойти по разным сценариям

Готовящееся на протяжении нескольких месяцев контрнаступление Вооруженных сил Украины может начаться в ближайшее время и пойти по разным сценариям. Об этом украинский лидер Владимир Зеленский заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Ответить на вопрос, сколько времени займет наступление, он затруднился, подчеркнув лишь, что атаки могут пойти «совершенно по-разному», а украинские войска к ним готовы. Вновь он отметил, что для этого требуется больше западного оружия, подчеркнув, что Украина не может ждать его «месяцами».

В этом же интервью Зеленский заявил, что единственная система вооружений в мире, которая способна обеспечить защиту от российских ракет – это американская ЗРК Patriot. По его словам, Украине нужно 50 таких систем.

Напомним, Белый дом накануне заявил, что США и союзники удовлетворили все потребности Украины в оружии для контрнаступления, пообещав в перспективе сделать приоритетом военных поставок системы ПВО.