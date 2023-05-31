Координатор Белого дома Кирби анонсировал контрнаступление Украины летом

Украина собирается начать контрнаступление летом, и Соединенные Штаты находятся в контакте с Киевом с самого начала подготовки этой операции. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Президенте США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

«Мы хотим, чтобы у Украины было всё, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», — пояснил Кирби.

Координатор Белого дома также уточнил, что американская администрация собирается «продолжать передачу военного имущества, поставки оборонительных систем на Украину в течение лета, в том числе в очень недалеком будущем».

Изначально запланированное на весну контрнаступление ВСУ обсуждается с зимы. Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая сообщил, что сроки контрнаступления уже утверждены, но раскрывать их не стал. Газета The Financial Times при этом написала, что перед началом операции Украина решила провести серию «психологических» атак.

В утекших в интернет зимой документах Пентагона говорилось, что ключевую роль в контрнаступлении должен сыграть 10-й украинский армейский корпус. Он включает девять бригад, перевооруженных силами США и других стран-союзников. Еще три бригады Украина намеревалась вооружить самостоятельно.