FT: Украина решила перед контрнаступлением провести серию «психологических» атак

Власти Украины перед началом давно запланированного контрнаступления решили провести ряд операций, призванных отвлечь внимание российского командования и «подорвать моральный дух» Вооруженных сил РФ. Об этом со ссылкой на источники пишет британская газета The Financial Times (FT).

Издание перечислило некоторые из этих «психологических» атак. Речь идет, в частности, об атаке беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая, а также о попытке удара надводными дронами по разведывательному кораблю «Иван Хурс» и заходе диверсантов в Белгородскую область, которые случились на прошлой неделе. Кроме того, сегодня утром беспилотники атаковали Москву и Подмосковье.

«Начиная от символических ударов и заканчивая более стратегически важными атаками, эти формирующие операции являются частью стандартной военной практики. <…> их цель — обмануть противника, повлиять на его мышление и иным образом повлиять на поле боя перед крупным наступлением», — констатирует издание.

«Успешное наступление начинается с успешного психологического наступления», — прокомментировал ситуацию высокопоставленный украинский чиновник.

В свою очередь представитель украинского Главного управления разведки заметил, что нападение диверсантов и будущие операции должны «нанести удар по моральному духу и заставить передислоцировать войска» вдоль границы. Впрочем, по его словам, пока каких-либо признаков переброски российских сил на Украине не увидели.

«Идея заключается в том, чтобы создать множество дилемм для российской командной структуры. Проблемы — такие, как прорыв линии фронта, — концентрируют внимание. Дилеммы, напротив, парализуют действия», — объяснил замысел украинского командования бывший офицер британской армии и автор книги «Как вести войну» Майк Мартин.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти утвердили сроки начала контрнаступления ВСУ.