В Минобороны Украины заявили о попытках наступления на некоторых направлениях

Украинская армия продолжает оборонительную операцию и проводит наступление на некоторых направлениях. Об этом утверждает замглавы Минобороны страны Анна Маляр, сообщает РИА Новости.

«Что сейчас происходит? Мы продолжаем оборону. <...> Оборонительная операция содержит все, в том числе и контрнаступательные действия. Поэтому на некоторых направлениях мы переходим к наступательным действиям», – – заявила Маляр.

Эпицентром боевых действий замминистра назвала артемовское направление и добавила, что на южном участке линии соприкосновения ведутся бои местного значения.

Сегодня утром Минобороны России заявило о безуспешной попытке ВСУ провести на южно-донецком крупномасштабное наступление 4 июня. Потери противника составили до 300 военнослужащих, 16 танков, 26 боевых бронированных машин, 14 автомобилей.

Также врио главы ДНР Денис Пушилин рассказывал, что в районе Угледара ВСУ дважды пытались наступать, но были отброшены.