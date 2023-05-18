Порошенко заявил, что со дня на день начнется наступление украинских войск

Наступление украинских войск должно начаться «со дня на день», заявил экс-Президент Украины Петр Порошенко в интервью испанской газете Mundo. Он утверждает, что служащие Вооруженных сил Украины намерены атаковать «в разных точках».

Порошенко утверждает, что ждать наступления ВСУ не придется месяцы или недели, так как оно вот-вот начнется. Свои заявления он сделал во время визита на Донбасс – политик побывал на украинских позициях в районе Артемовска и Авдеевки.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в интервью зарубежным СМИ ранее заявил, что якобы Украине нужно больше времени, чтобы начать контрнаступление, так как армия нуждается в дополнительной помощи от Запада. При этом основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил его в лукавстве, заявив, что наступление идет «полным ходом».