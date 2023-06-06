Минобороны: Российские военные остановили наступление ВСУ, уничтожено 8 танков Leopard

Подразделения российской группировки «Восток» остановили наступление Вооруженных сил Украины на южнодонецком направлении, заявили в Минобороны РФ. Атака продолжалась в течение вчерашнего дня, задержать противника, который понес большие потери, удалось сегодня ночью, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В ходе наступления ВСУ сосредоточили силы на Времевском выступе южнодонецкого направления. «Понеся накануне большие потери, киевский режим переформировал остатки 23-й и 31-й механизированных бригад в отдельные сводные подразделения, которые продолжили наступательные действия в районах населенных пунктов Новодаровка и Левадное. Кроме того, на данном участке была введена в бой свежая бригада», – заявил Конашенков.

Российские военные нанесли по наступающим комплексное огневое поражение, в результате чего их удалось остановить, сообщил Конашенков. По его словам, потери составили 1,5 тыс. украинских военнослужащих, 28 танков, том числе 8 германских Leopard, три колесных танка АМХ-10 производства Франции и 109 боевых бронированных машин.

О том, что ВСУ предпринимают попытки наступлений, в Минобороны сообщили накануне, чуть раньше киевские власти заявляли о готовности перейти к контрнаступлению. Эпицентром боевых действий, по данным военного ведомства, стало артемовское направление.