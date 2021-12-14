Собянин: Срок действия QR-кодов после ПЦР-теста сократится до двух дней

В соответствии с обновленными федеральными требованиями в Москве начиная с 20 декабря этого года будет изменен срок действия QR-кодов. Об этом рассказал мэр столицы России Сергей Собянин в своем блоге.

В частности, срок действия QR-кодов, выдаваемых после получения отрицательных ПЦР-тестов, сокращается с трех до двух дней. «Причина — ожидаемое распространение более заразного омикрон-штамма», — пояснил Собянин.

При этом продолжительность действия QR-кодов, выдаваемых переболевшим жителям Москвы, продлевается с шести до 12 месяцев. Соответственно, новые QR-коды будут оформляться сразу на 12 месяцев.

Выдаваемые после вакцинации против коронавируса QR-коды по-прежнему будут оставаться действительными в течение одного года.

Ранее Комитет Государственной Думы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах. Нижняя палата парламента собирается рассмотреть его 16 декабря.

При этом Минтранс РФ и Госдума заявили о дальнейшей проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте. Против их введения под Новый год выступил Президент России Владимир Путин.