Минздрав отвел три недели на оценку эффективности вакцин против «омикрона»

Проверка эффективности российских вакцин против омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 займет до трех недель, соответствующие работы уже ведутся. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

«Я думаю, что это займет до трех недель в общей сложности, предварительно пока. Ну, работы ведутся, план работ составлен <…>», — приводит слова главы Минздрава РИА Новости.

При этом Мурашко обратил внимание на важность проведения достаточно большого количества исследований, в том числе и с плазмой уже вакцинированных людей, «чтобы понять разные титры, посмотреть, посмотреть особенности поведения вируса, на культуре клеток, как он себя будет вести».

Штамм B.1.1.529 коронавируса с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «Омикрон». В Великобритании умер первый пациент, инфицированный им.

В России в общей сложности идентифицированы 18 случаев заражения новым штаммом. Кроме того, его обнаружили в Южной Корее у приехавшего из РФ. Правительство страны разработало план борьбы с распространением «омикрона» и направило его на рассмотрение Президенту России Владимиру Путину. Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал подготовиться к развертыванию обсерваторов.