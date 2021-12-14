Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал введение QR-кодов в общественных местах

Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендует депутатам принять его в первом чтении, передает РИА Новости.

«Комитет Государственной Думы по охране здоровья поддерживает концепцию проекта федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон ‘О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения’" и рекомендует Государственной Думе принять его в первом чтении», — сказано в документе, переданном Госдуме.

Эксперты ведомства также напомнили, что введение сертификатов о вакцинации — это временная мера для предотвращения распространения коронавируса в России.

Депутаты считают, что наличие у граждан определенного количества антител, достаточного для защиты от коронавируса, может быть причиной для выдачи им QR- кодов.

Отмечается необходимость подготовки нормативных правовых актов и технической составляющей для стабильного взаимодействия всех организаций при использовании сертификатов о вакцинации и QR-кодов.

Напомним, Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта о введении QR-кодов для посещения общественных мест и для проезда в транспорте.

Ранее второй законопроект был снят с рассмотрения, так как он очень сложный в реализации и требует доработки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что российский лидер с самого начала заявлял о том, что законопроект будет принят только в том случае, если он сможет гарантировать соблюдение прав и интересов всех граждан.