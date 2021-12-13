РБК: Минтранс заявил о дальнейшей проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте

Государственная Дума на этой неделе не станет рассматривать законопроект о введении QR-кодов на транспорте, как это предполагалось ранее. Об этом сообщает РБК со ссылкой на публичные и непубличные источники.

В Министерстве транспорта РФ рассказали, что по итогам предварительных обсуждений с депутатами, экспертами, перевозчиками и общественниками было принято «совместное решение о дальнейшей проработке проекта закона». До этого законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах нижняя палата парламента собиралась рассмотреть 16 декабря.

По словам близкого к Правительству России собеседника издания, новелла о ковид-сертификатах на транспорте будет дорабатываться, тогда как новелла о ковид-сертификатах в общественных местах всё же будет рассмотрена парламентариями.

«Это совместное решение Госдумы и Минтранса с учетом позиции Президента и консультаций министра [транспорта Виталия Савельева] с Председателем Правительства [Михаилом Мишустиным]», — уточнили в пресс-службе Минтранса.

На прошлой неделе во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека Президент России Владимир Путин заявил, что перед введением QR-кодов на транспорте следует тщательно проработать эту систему и проверить ее в регионах. После этого Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что решение о введении QR-кодов на транспорте будет приниматься «исходя из ответов на вопросы общества».

Правительство РФ 12 ноября внесло в Государственную Думу законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на транспорте, включая авиационный. Точную дату, начиная с которой пассажиров будут просить предъявлять QR-код о прививке, медицинский отвод от вакцинации или справку о перенесенном коронавирусе, планировалось установить позднее.