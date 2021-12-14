Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на транспорте

Президент России Владимир Путин выступил против введения под Новый год QR-кодов на общественном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости.

«Под Новый год вводить ограничения на транспорте слишком сложно, это создаст много проблем», — заметил российский лидер на заседании Правительства страны.

Ранее Минтранс РФ и Государственная Дума заявили о дальнейшей проработке законопроекта о QR-кодах на транспорте.

При этом Комитет Госдумы по здравоохранению поддержал законопроект о QR-кодах в общественных местах. Нижняя палата парламента собирается рассмотреть его 16 декабря.