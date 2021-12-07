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Здоровье
7 декабря 2021  19:54

Срок действия результата ПЦР-тестов на коронавирус в России сократился до 48 часов

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Роспотребнадзор сократил срок действия отрицательного результата ПЦР-теста на Covid-19 с 72 до 48 часов. Постановление было размещено на портале правовой информации. 

«Срок действия отрицательного результата лабораторного исследования на Covid-19, проведенного методом полимеразной цепной реакции, составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на Covid-19», — сказано в документе.

Постановление подписала главный санитарный врач страны Анна Попова. Изменения вступят в силу с завтрашнего дня. 

Также руководитель Роспотребнадзора подписала документ, по которому путешественники, прибывающие в Россию из ряда африканских стран, должны будут сдавать два ПЦР-теста на выявление Covid-19, а также соблюдать двухнедельную самоизоляцию. 

#коронавирус #Роспотребнадзор
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