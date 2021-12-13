В Госдуме подтвердили доработку законопроекта о QR-кодах на транспорте

В настоящее время законопроект о введении QR-кодов на транспорте находится на доработке. Об этом рассказал сегодня руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев.

«Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться», — подчеркнул он после заседания фракции ЕР с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой, главой Минздрава Михаилом Мурашко и руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой.

Ранее информацию подтвердили в Минтрансе России, о чем сообщало ИА «Татар-информ».