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Происшествия
8 октября 2022  20:46

СМИ: Водитель взорвавшейся на Крымском мосту фуры выполнял заказ на перевозку удобрений

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Водитель грузовика, который сегодня утром взорвался на Крымском мосту, получил заказ на перевозку удобрений через интернет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в силовых структурах. 

По словам собеседника издания, «водителя использовали вслепую», то есть он, скорее всего, не знал о запланированной диверсии.

На месте работают взрывотехники местного управления ФСБ, которые пытаются установить характер и происхождение взрывчатки, добавил источник.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей, обрушились два пролета автомобильной части сооружения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Автомобильное движение по мосту возобновлено, но только для легковых автомобилей и автобусов. По железнодорожной части сооружения прошел тестовый поезд. Президент РФ Владимир Путин своим указом усилил меры защиты Крымского моста.

#крымский мост #спецоперация на Украине
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