Хуснуллин: Движение по двум полосам Крымского моста откроют к утру

Автомобильное движение по двум полосам Крымского моста будет организовано к утру воскресенья, 9 октября. Об этом сообщил журналистам возглавляющий соответствующую правительственную комиссию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Поставлена задача за ночь подготовить ситуацию, чтобы завтра запустить движение в течение дня по двум полосам, проводим инструментальное обследование», — отметил вице-премьер.

Пока движение организовано только по одной полосе моста в реверсивном режиме. При этом, по словам Хуснуллина, пропускную способность реверсивного движения предполагается увеличить с 50 автомобилей до 100 в ближайшее время.

Вместе с тем объемы работ по восстановлению второй полосы Крымского моста определены, строительные материалы заказаны. «Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков», — пояснил вице-премьер.

«Думаю, мы за сутки поймем, сколько времени нужно будет, чтобы восстановить второй пролет», — приводит слова Хуснуллина РИА Новости.

В свою очередь вопрос запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту в ближайшее время будет решен, механизм прорабатывается, добавил он.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следком возбудил уголовное дело.