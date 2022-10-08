Минтранс РФ: Первый тестовый поезд прошел по Крымскому мосту

Министерство транспорта РФ заявило о выдаче разрешения на движение поездов по Крымскому мосту в своем Telegram-канале.

Первый тестовый поезд уже «успешно» прошел по железнодорожному полотну. Ведомство выложило соответствующую видеозапись. Состав включал 15 вагонов, рассказала пресс-служба Крымской железной дороги.

По информации РИА Новости, разрешение получила компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». Ранее она отчиталась об отправлении из крымских городов поездов сообщением Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург.

При этом власти Крыма анонсировали восстановление железнодорожного сообщения по обычному расписанию в течение суток. Решить вопрос запуска поездов в ближайшее время пообещал и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. По его словам, первый пассажирский состав отправится примерно в 22 часа по Москве.

Сегодня рано утром на Крымском мосту вспыхнули семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. Погибли трое людей. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что причиной пожара стал подрыв грузового автомобиля. Следком возбудил уголовное дело.

Подробнее об инциденте читайте в материале «Татар-информа».

Видео: пресс-служба Минтранса РФ.