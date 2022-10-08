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Ру Тат
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Происшествия
8 октября 2022  11:31
Полина Шевчук

Следком РФ возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту

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По предварительным данным, сегодня утром на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ  Светлана Петренко.

Из-за этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, который следовал в сторону Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.

«По поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причастных лиц», – сообщила Петренко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. Выяснилось, что пожар начался из-за подрыва грузового автомобиля.

#взрыв #крымский мост
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