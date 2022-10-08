Следком РФ возбудил уголовное дело после взрыва на Крымском мосту

По предварительным данным, сегодня утром на автомобильной части моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Из-за этого загорелись семь топливных цистерн ж/д состава, который следовал в сторону Крымского полуострова. В результате частично обрушились два пролета автомобильного моста.

«По поручению председателя следственного комитета Александра Бастрыкина на место выехали криминалисты. Следователи выясняют обстоятельства произошедшего и причастных лиц», – сообщила Петренко.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что рано утром на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом. Выяснилось, что пожар начался из-за подрыва грузового автомобиля.